Najbardziej podchwytliwe pytania na rozmowach rekrutacyjnych

Pamiętaj, że rekruter podchwytliwe pytanie zadaje w najmniej spodziewanym momencie. Może do tego wykorzystać moment odprężenia, lub zmęczenia. Bądź więc zawsze przygotowany.

Rekruter może cię na przykład zapytać: "z czego jesteś najbardziej dumny w dotychczasowej karierze?" Wydaje się proste, ale powiedzmy sobie szczerze. Kto z nas jest w stanie szybko i w odpowiedniej hierarchii wymienić najważniejsze sukcesy.

Lepiej przygotuj się wcześniej do odpowiedzi, bo rekruter jeszcze pomyśli, że nie masz się czym chwalić. Nie mów, że "dużo tego", to znak, że nie przygotowałeś się do rozmowy.

Jeśli jednak będziesz gotowy na to pytanie, to informujesz potencjalnego pracodawcę, że praca i sukcesy w niej są dla ciebie ważne, a rozmowę traktujesz bardzo poważnie.

Opowiadać o sobie?

Podchwytliwe pytanie może też pojawić się na samym początku spotkania, jak np : czy możesz mi o sobie opowiedzieć.

Wydaje się proste. Nawet bez namysłu potrafimy krótko opisać swoje zainteresowania, pasje, dotychczasową karierę, życie. Powinieneś jednak uważać. Nie rozmawiasz z przyjacielem, a rekruterem.

Dlatego, nie opowiadaj o swoim prywatnym życiu. Trzeba skupić się na doświadczeniach, które mogą być cenne, dla tego pracodawcy. Sprawnie odpowiadając, pokazujesz, że jesteś przygotowany, jesteś pewny siebie i wiesz jak, pokazać swoje mocne strony.

Podobnie jest z pytaniem "Czy zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy?" Znów powinieneś pamiętać, że nie rozmawiasz ze znajomym. Nie opowiadaj o swoich planach, próbach przejścia na swoje.

Pokaż, że masz ambicje

Stąpać musisz bardzo ostrożnie. Oczywiście szukasz pracy u kogoś, więc nie powinieneś mówić, że tylko czekasz, by wystartować ze swoim biznesem. Rekruter nie może też odnieść wrażenia, że nie masz, lub nie miałeś takich ambicji.

Dlatego warto przedstawić się jako przedsiębiorczą osobę, która ma na siebie nie jeden pomysł. Pamiętaj jednak, by nie przeholować. Szukasz pracy, a nie inwestora. Nie chcesz, by rekruter pomyślał sobie, że wybór tej pracy jest dla ciebie mniejszym złem, lub co gorsza, chcesz ją tylko na chwilę.

A co robić, kiedy usłyszysz "Dlaczego chciałbyś tutaj pracować?" Oczywiście od razu na usta cisną się jakieś pośpieszne superlatywy pod adresem potencjalnie, przyszłego pracodawcy.

Przygotuje się dobrze do tej odpowiedzi. Nie przesadź. Skoro złożyłeś aplikację, to rekruter już wie, że cenisz sobie tą firmę. Przemyśl dobrze, jak w w kolejności poustawiać zalety tego konkretnego przedsiębiorcy. Daj znać rekruterowi, co jest dla ciebie ważne i, że jest to również jednak z podstawowych wartości tego, konkretnego pracodawcy.

Firma marzeń

Innym, podchwytliwym pytaniem jest "gdybyś mógł pracować w dowolnej firmie, którą byś wybrał?"

To kolejne pytanie, w którym powinieneś postawić na drogę rozsądnego środka. Nie przesadź z wychwalaniem tego pracodawcy i nie mów również z zachwytem o konkurencji.

Eksperci radzą podeprzeć się przykładem powszechnie dobrze ocenianej firmy z innej branży. Uważaj jednak, by nie przesadzić. W końcu aplikujesz do tej konkretnej firmy.

