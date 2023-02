Najbogatsi mogą być mniej inteligentni od gorzej zarabiających. Są nowe, zaskakujące badania

Są ludzie, którzy uważają, że najbogatsi to osoby obdarzone wyższą inteligencją lub pracowitsi niż reszta społeczeństwa. Niektórzy wręcz poszukują u miliarderów wskazówek dotyczących wszystkich aspektów życia, gdyż wierzą, że w ten sposób dołączą do ich elitarnego grona. Opublikowane niedawno badanie "The plateauing of cognitive ability among top earners" sugeruje jednak, że najzamożniejsi niekoniecznie cechują się wyższą inteligencją od ogółu – pisze portal iflscience.com, powołując się na publikację zamieszczoną w "European Sociological Review".