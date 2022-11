Najnowsze dane ws. bezrobocia. Polska ma powody do zadowolenia

Eurostat podał w czwartek, że stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, we wrześniu, wyniosła w Polsce 2,6 proc. i utrzymała się na takim samym poziomie jak w sierpniu. Liczba bezrobotnych we wrześniu wyniosła 448 tys., wobec 444 tys. w sierpniu. Do danych odniósł się na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Napisał, że to "drugi najlepszy wynik w Europie i dowód, że polityka rządu działa"