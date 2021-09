Najwięksi płatnicy CIT. Rekordzista dokłada do budżetu ponad dwa miliardy złotych

Demos 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

No cóż, to że te spółki i banki zasilają budżet państwa i utrzymują PiS-owskie TUSTE KOTY, to nie jest sukces Rządu MORAWIECKIEGO i Sasina. To są nasze pieniądze, który pozyskując podwyższając ceny swoich produktów; paliwa, gazu. węgla. , energii elektrycznej, a banki w MAJESTACIE PIS-OWSKIEGO PRAWA, okradają DEPOZYTARIUSZY że złożonych w BANKACH oszczędności. I to jest cały sukces PiS i tego rządu, który z tych pieniędzy funduje MICHĘ RYŻU w zamian za poparcie dla PiS.