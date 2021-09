Podatki wg PiS. Danina wymierzona w korporacje uderzy w małe firmy

Dotknie to zwłaszcza dystrybutorów produktów niskomarżowych. Polscy hurtownicy i współpracujące z nimi sklepy detaliczne prowadzone przez małych i średnich przedsiębiorców w większości przypadków mają rentowność poniżej 1 proc.

- Polscy dystrybutorzy i hurtownicy działają na niskich marżach przy dużych obrotach, aby umożliwić swoim odbiorcom, małym i średnim firmom, oferowanie produktów w cenach konkurencyjnych do zagranicznych sieci dyskontów - mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

- Z tego podatku powinny być wyłączone podmioty, które płacą podatek detaliczny oraz hurtownie zaopatrujące sklepy spożywcze. Kondycja przedsiębiorstw hurtowych zależy do kondycji ich klientów, czyli niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących sklepy. Te z kolei są pod rosnącą presją dyskontów i dużych sieci - twierdzi Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash.

Jego zdaniem rentowność w hurcie i detalu wynosi dziś poniżej 1 proc. - Nie można obłożyć uznaniowym podatkiem hurtowni zaopatrującej w żywność małe sklepy, które dziś walczą o przeżycie. Dużo się mówi o wspieraniu polskich handlowców, ale funduje się im się wzrost kosztów nabywania produktów, bo nowy podatek podwyższy koszty łańcucha dostaw. Obniży to konkurencyjność polskich firm i będzie wymarzonym prezentem dla dużych sieci - dodaje.

Polska Izba Handlu apeluje więc o wyłączenie firm handlowych działających w segmencie tzw. artykułów niskomarżowych z obowiązku płacenia nowego podatku. - Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której na skutek nieproporcjonalnych obciążeń fiskalnych upadną polscy hurtownicy - argumentuje PIH.

Nowe podmioty nie będą płacić

Jednocześnie resort poinformował nas, kto będzie wyłączony z podatkowego obowiązku. Nie będą go musieli płacić m.in. bankierzy, startupy, nowe polskie spółki i podmioty wchodzące na rynek.

- To spółki niemające udziałów w innych firmach, których wspólnikami są osoby fizyczne. Minimalny podatek nie będzie więc obciążać polskiego małego i średniego biznesu, wyłączając z opodatkowania aż 90 proc. działających w Polsce spółek. To gwarancja braku opodatkowania dla małych i średnich firm i podatników, którzy wejdą w Estoński CIT - twierdzi resort finansów w przesłanej do nas odpowiedzi.