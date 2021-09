Evergrande na skraju bankructwa. To przejaw szerszego globalnego zjawiska

skórowanie 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Czy to prawda, ponoć Szef Enefit Power w Estonii rzekł... 75–80% ceny energii elektrycznej, którą dostarczamy na rynek, to podatki środowiskowe. Wynika to głównie z wysokich cen CO2. Bo tu zima nadciąga a Rodacy nie opanowali budowy igloo bez śniegu.