Potężne spadki na amerykańskiej giełdzie. Tak źle nie było od kilku miesięcy

Kubeł zimnej wody spadł na głowy inwestorów z Wall Street . Wrzesień przynosi głębszą przecenę akcji . Jeszcze trzy tygodnie temu indeks S&P500, grupujący największe spółki z USA, bił rekordy. Teraz jego notowania są już kilka procent niżej, co oznacza, że z rynku zniknęły ogromne pieniądze.

Co gorsza, niepewność narasta. Pierwsza sesja na nowojorskiej giełdzie w tym tygodniu przyniosła mocne spadki głównych indeksów, którym przewodził Nasdaq Composite (-2,2 proc.). Dow Jones Industrial odnotował na zamknięciu spadek o 1,8 proc., a indeks S&P500 stracił 1,7 proc., notując najgorszą sesję od maja.

Chiński gigant straszy

Poniedziałek był kolejnym dniem zaostrzania się kryzysu wokół chińskiego dewelopera China Evergrade Group. Jak poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła zbliżone do sprawy, chińskie Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Obszarów Wiejskich powiadomiło główne banki, że China Evergrande Group nie będzie w stanie zapłacić dziś odsetek od kredytów.

- Pogorszenie nastrojów w Chinach i wzrost napięć geopolitycznych doprowadziły do spadku sentymentu na rynku. Inwestorzy zaczynają się denerwować, że narracja o przejściowej inflacji zostanie podważona przez utrzymujące się silne dane, co może doprowadzić do zaostrzenia polityki monetarnej, które jest obecnie bliższe niż oczekiwano - komentuje sytuację Altaf Kassam, szef strategii i badań inwestycyjnych State Street EMEA.