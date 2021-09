Tyle wydali w Polsce Ukraińcy. Dane powinny martwić?

W samym II kwartale 2021 cudzoziemcy zostawili w portfelach przedsiębiorców w Polsce 5,3 mld zł. To wprawdzie o ponad 60 proc. więcej niż w II kwartale 2020 roku, kiedy miał miejsce lockdown, ale aż dwukrotnie mniej w porównaniu do 2019 roku.

Wydatki Ukraińców wciąż mniejsze

Eksperci Personnel Service wskazują, że to nie tylko efekt pandemii. Aktualnie do Polski przyjeżdża mniej pracowników z Ukrainy , bo zaczynają oni odpływać do innych krajów, które też mocno zabiegają o imigrantów zarobkowych.

Ukraińcy odpływają do innych krajów?

- Ukraińscy pracownicy jadą do Czech, a ostatnio coraz częściej do Niemiec, które przyciągają kilkukrotnie wyższymi stawkami niż w Polsce. Możemy śmiało powiedzieć, że formalnie przebywają w naszym kraju osoby, które faktycznie pracują za Odrą, zatrudniając się na czarno u niemieckich rolników i przedsiębiorców. To oczywiście spowoduje, że wydatki Ukraińców są niższe niż przed pandemią i na pewno szybko nie wrócą do poziomów, które znamy z 2019 roku – dodaje.