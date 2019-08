Największa inwestycja drogowa w historii Białegostoku oddana. Kierowcy już korzystają

– Otwarcie trasy Niepodległości przypada w stulecie odzyskania niepodległości. Ktoś mógłby powiedzieć: No jak to? Przecież to było 11 listopada 1918 roku? Ale Białystok odzyskał niepodległość w 1919 roku. Jest to więc trasa Niepodległości na stulecie odzyskania niepodległości – powiedział.