Największy na świecie kontenerowiec płynie do Polski. Dotrze do Gdańska w piątek

MSC Gulsun został zbudowany w tym roku w stoczni Samsung Heavy Industries w Korei Południowej. Może pomieścić 23,7 tysiąca 20-stopowych kontenerów (to standardowa miara pojemności takich maszyn) i obecnie nie ma sobie równych.

Kontenerowiec pływa pod panamską banderą, ale należy do mającej siedzibę w Szwajcarii spółki Mediterranean Shipping Company.

Statek przypłynął do Europy, zatrzymując się już po drodze w Chinach i Malezji. Na Starym Kontynencie odwiedził już Hiszpanię, a obecnie jest w niemieckim Bremerhaven. Następny przystanek to właśnie Polska, a konkretnie terminal DCT Gdańsk.

To nie pierwszy raz, gdy do Trójmiasta zawita kontenerowiec-gigant. W 2018 roku przypłynął do Polski ówczesny rekordzista - OOCL Hong Kong, który może zabrać na pokład 21 tys. 413 kontenerów.