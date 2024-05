- Ważne decyzje na tym świecie podejmuje globalna partia wojny . To właśnie ta globalna siła najpierw wymusiła konfrontację Gruzji z Rosją, a następnie naraziła Ukrainę na jeszcze większe niebezpieczeństwo. W ich imieniu działają organizacje pozarządowe i radykalna opozycja. Przepisy, które proponujemy, mają na celu ukazanie tych ciemnych powiązań - portal civil.ge cytuje wystąpienie biznesmena i polityka.

Gorąco w Gruzji

"Niezwykle niebezpieczne przemówienie, które zmrozi do szpiku kości każdego, komu zależy na Gruzji" - to tylko jeden z komentarzy umieszczonych na platformie X po wystąpieniu milionera.

W proteście uczestniczyły tysiące osób. Była to kolejna ogromna demonstracja, odkąd rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie wznowiła na początku kwietnia procedowanie ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych.

W ubiegłym roku w wyniku masowych protestów oraz wezwań państw zachodnich Gruzińskie Marzenie wycofało się z jej przyjęcia. Tym razem partia władzy jest zdeterminowana, by uchwalić prawo , które, jak przekonuje, zapewni "przejrzystość finansowania" NGO, opozycji i mediów.

"Ustawa rosyjska"

Wzorowana na rosyjskiej ustawa, stąd nazwana "ustawą rosyjską" lub "ustawą o agentach zagranicznych", przewiduje, że osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 proc. środków finansowych z zagranicy podlegałyby rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Ministerstwo sprawiedliwości będzie mogło pod dowolnym pretekstem przeprowadzać kontrole takich organizacji.

Przedstawiciele USA, UE, ONZ wyrażają zaniepokojenie z powodu wznowienia praw nad ustawą i apelują do władz Gruzji o wycofanie się z projektu. Zwracają m.in. uwagę, że stoi on w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. Gruzja w grudniu 2023 r. otrzymała status kandydata do UE