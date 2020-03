Nastroje w niemieckiej gospodarce najgorsze od 30 lat

"Puls Biznesu" zauważa, że w tej układance jeszcze jedna rzecz pozostaje niewiadomą: w jak złej sytuacji po rozpoczęciu światowej kwarantanny znalazły się gospodarki. Piątkowy wstępny odczyt niemieckiego wskaźnika koniunktury Ifo za marzec, wykonany w dniach 1-18 marca, nie pozostawia wątpliwości — wartość indeksu spadła z 96 pkt w lutym do 87,7 pkt w marcu. To najgorszy wynik od sierpnia 2009 r. i największy spadek nastrojów przedsiębiorców od zjednoczenia Niemiec w 1991 r.

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorców co do przyszłości jest jeszcze gorszy niż obecny odczyt klimatu gospodarczego — ta część składowa końcowego indeksu spadła z 93,2 pkt w lutym do 82 pkt w marcu. Tąpnięcie widać we wszystkich czterech głównych sektorach gospodarki.