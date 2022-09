Nauka i praca? Polscy studenci odstają od europejskiej średniej

Ilu młodych ludzi łączy naukę z pracą? Okazuje się, że w Polsce jest to znany model, choć do europejskiej czołówki sporo nam brakuje. Statystyki pokazują jasno - tylko 12 proc. polskich studentów i uczniów równocześnie studiuje i pracuje, co nie stawia nas nawet w środku rankingu. A jak wyglądają szczegółowe badania? Przedstawiają je analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.