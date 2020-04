Nawet 5 mln zł kary za nieuzasadnione podnoszenie cen. Kontrole zaczną się wkrótce

Jego zdaniem nowe przepisy są w nadzwyczajnej sytuacji uzasadnione, bo obecnie wielu przedsiębiorców nieuczciwie nadużywa swobody do ustalania cen towarów.

Koronawirus. Sklepy mają zapewnić rękawiczki klientom. "To największe wyzwanie"

- Ustalenie cen maksymalnych dla niektórych produktów w drodze rozporządzenia to rozwiązanie ostateczne, którego przedsiębiorcy mogą jeszcze uniknąć rezygnując z negatywnych zachowań rynkowych - podkreślił.

A jeśli tak się nie stanie, to mogą oczekiwać wydania rozporządzenia, "a kolejnego dnia instytucje wskazane przystąpią do sankcjonowania tego typu praktyk godzących w konsumentów". Odpowiednie inspekcje dostały nowe uprawnienia pozwalające ukrócić nieuczciwe zachowania przedsiębiorców w stanie epidemii, w tym sankcje wynoszące od 5 tys. zł do 5 mln zł za tego typu działania.