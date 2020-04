Koronawirus. Sklepy mają zapewnić rękawiczki klientom. "To największe wyzwanie"

- Polska Izba Handlu już 17 marca zwracała uwagę w swoim stanowisku na konieczność zapewnienia dostępu dla handlu i dystrybutorów żywności w trybie pilnym do środków higienicznych - płynów dezynfekujących, rękawiczek, maseczek. Mówiliśmy też o potrzebie obniżenia stawki podatku VAT i cen na środki dezynfekcyjne - to znalazło się w naszych postulatach do tarczy antykryzysowej przesłanych w zeszłym tygodniu do Ministerstwa Rozwoju. W tym momencie wydaje się to być jeszcze bardziej "palącym" postulatem - kończy przedstawiciel PIH.