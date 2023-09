Nawet wyborcy PiS-u nie chcą zakazu handlu w niedzielę. Jednak pod jednym warunkiem

Badanie dotyczące nastawienia Polaków do zakazu handlu w niedziele przeprowadził UCE Research na zlecenie portalu wiadomoscihandlowe.pl. Zachętą do niego były zapowiedzi partii opozycyjnych. W trakcie tzw. supersoboty przedstawiciele Trzeciej Drogi opowiedzieli się za poluzowaniem zasad ograniczenia handlu , z kolei Koalicja Obywatelska jest za całkowitym zniesieniem tej regulacji .

Zakaz handlu w niedziele ma wielu przeciwników

Większość respondentów popiera przywrócenie handlu we wszystkie niedziele , tak jak to miało miejsce przed marcem 2018 r. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 54 proc., przy czym większa grupa (28,21 proc.) wyraziła zdecydowane poparcie dla likwidacji zakazu handlu w niedziele.

Wyborcy PiS za likwidacją zakazu handlu, ale pod pewnym warunkiem

Z kolei spośród wyborców Koalicji Obywatelskiej odsetek przeciwników zakazu handlu w niedziele sięga prawie 71 proc. Spośród nich ok. 24 proc. opowiada się jako zwolennicy.

W przypadku pozostałych sejmowych ugrupowań opozycyjnych (Trzecia Droga, Lewica, Konfederacja) za likwidacją obostrzenia opowiada się od 62 do 66 proc. wyborców. Inaczej sytuacja się ma w przypadku Bezpartyjnych Samorządowców. Tylko połowa ich zwolenników jest za likwidacją zakazu handlu.

A co, gdyby pracownicy otrzymali podwójne wynagrodzenie za pracę w sobotę, a na dyżur przyjdą wyłącznie osoby, które wyrażą do tego chęć? W tym wypadku skala osób gotowych pożegnać się z niedzielami bez handlu wzrasta do 68,3 proc. respondentów. Największy skok widać wśród wyborców PiS-u. Ponad 61 proc. z nich jest gotowa poprzeć zniesienie zakazu handlu w niedziele pod takimi warunkami.