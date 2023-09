Koniec z podatkiem Belki. Rewolucyjna zapowiedź Platformy Obywatelskiej

Pojęcie podatku Belki dotyczy podatku od zysków i dochodów kapitałowych i jest to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Określenie wzięło się z tego, że po raz pierwszy został on wprowadzony w 2002 r., za czasów, kiedy ministrem finansów w Radzie Ministrów w rządzie Leszka Millera był Marek Belka. Wszelkie regulacje dotyczące naliczania podatku Belki znalazły się w art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tylko w ubiegłym roku dochód z podatku Belki dla państwa wyniósł ok. 5,75 mld zł.

Polityk dodała też, że KO wprowadzi kolejne ułatwienia, w szczególności dla przedsiębiorców. - Wprowadzimy urlop dla przedsiębiorcy - jeden miesiąc w roku bez składek na ubezpieczenia społeczne, ale za to ze świadczeniem urlopowym w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Wprowadzimy zryczałtowaną składkę zdrowotną - kontynuowała Leszczyna.

Zapowiedź największej partii opozycyjnej ma być kontrą do zapowiedzi PiS -u. Na jesieni ubiegłego roku Ministerstwo Finansów rozważało modyfikację podatku od zysków kapitałowych , która zakładała, że zyski do 10 tys. zł rocznie będą z niego zwolnione, a powyżej tej kwoty będą opodatkowane stawką 20 proc.

Podatek Belki do likwidacji?

Teraz Koalicja Obywatelska zapowiada zniesienie tego podatku. Jak on działa?

W momencie wprowadzenia w życie podatku od zysków kapitałowych i w ciągu kilku kolejnych lat naliczany był on w wysokości 20 proc. Później w 2004 r. jego wartość uległa zmianie i na mocy znowelizowanych przepisów obniżono go do poziomu 19 proc. wypracowanego przez podatnika zysku.