Oto ile ma wynieść kwota wolna od podatku Belki

toż to genialny pomysł zrażać ludzi do oszczędzania w czasach szalejącej inflacji. Wynikiem tego posunięcia będzie odpływ gotówki z GPW z lokat itd. na rzecz inwestycji w nieruchomości itp. a to z kolei znowu spowoduje wzrost cen mieszkań i tym samym inflacji brawo, no geniusze. Wykształcenie ekonomiczne to oni chyba u rydzyka zaocznie robili. Aby walczyć z inflacją trzeba zrobić dokładnie odwrotnie czyli obniżyć lub całkowicie znieść podatek belki aby ludzi zachęcić do oszczędzania lub inwestowania i tym samym zabrać pieniądz z rynku.