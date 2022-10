Wraca temat "podatku Belki". Wiceminister finansów o planowanych zmianach

Johny 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ten gostek jak zwykle rżnie głupa. Tu nie chodzi że podatek jest czymś złym ale od dochodu a nie straty. Jeśli inflacja jest wyższa niż oprocentowanie lokat to nie powinno byc podatku. Tak samo jak z obligacjami, nawet jeśli są to obligacje oprocentowane np 1% powyżej inflacji to tylko od tego jednego procenta powinien być płacony podatek a nie od całości oprocentowania obejmującego inflację. To takie proste a jak widać nie dl każdego...