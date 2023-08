NBP podał dobre dane dla Polaków. Ale eksperci prognozują, że będzie gorzej

Instytucja, na której czele stoi prof. Adam Glapiński, dodała, że w dużej mierze wynika to ze spadku wskaźników cen transakcyjnych wyrażonych w złotych. Jest to spowodowane stopniowym obniżaniem się cen w światowym handlu , a także jednoczesną aprecjacją nominalnego kursu złotego. Ponadto niekorzystnie na realne dynamiki obrotów wpływa spowolnienie aktywności gospodarczej w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi Polski.

Eksport i import

NBP podał, że w czerwcu wartość eksportu towarów wyniosła 124,5 mld zł, co oznacza spadek o 2,9 mld zł (o 2,3 proc.) w stosunku do czerwca 2022 r. Jest to pierwszy spadek wartości eksportu od 2020 r. Wartość importu towarów z kolei zmniejszyła się rok do roku o 12,6 mld zł (o 9,5 proc.) i osiągnęła poziom 119,9 mld zł.