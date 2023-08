Coś drgnęło z cenami w Polsce. To może być ważny moment

Inflacja konsumencka w lipcu 2023 r. wyniosła 10,8 proc. w ujęciu rok do roku (r/r) — przekazał Główny Urząd Statystyczny. To ostateczne dane. Najbardziej podrożał cukier, bo o blisko 50 proc. Ale problemem są też ceny warzyw, jaj czy energii cieplnej i elektrycznej (więcej pisaliśmy o tym tutaj).

Inflacja bazowa w Polsce w lipcu 2023 r. Czeka nas przełom

Ceny zwalniają

"W naszej ocenie wskazuje to, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce stopniowo słabnie. Jest to spójne z naszą prognozą, zgodnie z którą na koniec tego roku inflacja bazowa spadnie w Polsce do 7,1 proc. r/r" - wyliczają z kolei eksperci Credit Agricole.

Jest jedno "ale"

Jest jednak jedno poważne "ale" w tej kwestii. To ożywienie gospodarcze i bardzo silny rynek pracy. Stanowią one wciąż niewiadomą. Szczególnie że gdzie indziej inflacja bazowa, na którą oddziałują m.in. podwyżki płac, spada znacznie szybciej niż nad Wisłą.

Jak wyliczają, od szczytu inflacja bazowa obniżyła się o ok. 30 proc. na Węgrzech (8 pp.), około 40 proc. w Czechach (7,2 pp.), a w Polsce tylko o ok. 16 proc. (1,8 pp.) .

Dlatego też znaczna część rynku potępia chęć obniżek stóp przez prof. Glapińskiego , który uważa, że przy jednocyfrowej inflacji taki ruch jest słuszny. Co więcej, zadaje to też kłam billboardowi, który wisi na budynku banku w Warszawie ( więcej o tym piszemy tutaj ).

Rynek pracy nie sprowadzi inflacji do celu?

W opinii prof. Tyrowicz problemem na dziś nie jest więc to, czy inflacja będzie na koniec roku jednocyfrowa. – To w ogóle nie jest punkt odniesienia. Jest nim jedynie, podkreślam: jedynie, 2,5 proc. celu inflacyjnego – zauważa. Niestety, nie osiągniemy tego celu w przewidywalnym terminie, a wynagrodzenia są w tym kontekście zagrożeniem, które może to skutecznie utrudnić, przed czym ostrzega członkini RPP. Prof. Tyrowicz w wielu wystąpieniach wyjaśniała, że w Polsce nie ma co straszyć ludzi masowym wzrostem bezrobocia, bo nie ma ku temu podstaw.