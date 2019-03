NFOŚiGW wydał blisko 500 tys. zł na reklamy. Najwięcej zapłacił spółce należącej do Srebrnej

Prawie ćwierć miliona na reklamy z państwowego funduszu trafiło do firmy, której prezesem jest żona niedawnego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierza Kujdy – wskazuje TVN24. Ten jednak 12 lutego złożył rezygnację.

Forum, bo tej spółce mowa, to wydawca "Gazety Polskiej Codziennie". Warto zaznaczyć, że większość udziałów posiada w niej spółka Geranium, która należy do powiązanej z PiS spółki Srebrna – pisze TVN24. Przypomnijmy, że jej właścicielem jest Instytut im. Lecha Kaczyńskiego i to ona miała budować słynne wieże Kaczyńskiego.