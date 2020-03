NFZ o sanatoriach. "Nie wyjeżdżaj na leczenie"

Pacjenci pytają, co mają zrobić ze skierowaniami do sanatoriów. "Nie wyjeżdżaj na leczenie" - odpowiada NFZ. Przypomina jednak, że ci, którzy już w sanatorium są, mają prawo do ukończenia leczenia, a przerwanego turnusu nie będzie można dokończyć później.

