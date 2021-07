Nie możesz znaleźć pracy? Pozbądź się tych rzeczy z CV, a zwiększysz swoje szanse

Hobby, miękkie umiejętności, wszystko to jest ważne, ale nie kluczowe, gdy na szali wisi nasze zatrudnienie. Dobre CV powinno być konkretne i zwięzłe. Chcesz się pochwalić tym, co robisz w wolnym czasie? Zrób to z głową - radzi Peter Yang z międzynarodowej firmy zajmującej się tworzeniem idealnych aplikacji.