Nie sprawdzają, bo nie wypada. Firmy mają 58 mld zł do odzyskania

Polscy przedsiębiorcy mają do odzyskania od swoich klientów 58,4 mld zł, z czego 11,7 mld zł to długi firm - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Przedsiębiorcy dołączają do grona wierzycieli na własne życzenie, bo nie sprawdzają, z kim podpisują umowy.