Nie szczepisz się, nie lecisz. Nowe wyzwania w dobie czwartej fali

Niemiecka Lufthansa od listopada znów będzie wozić pasażerów do USA. Również LOT przywraca zawieszone z powodu pandemii połączenia do Chicago, Nowego Jorku czy Miami. Na pokład wejdą jednak tylko zaszczepieni. Dodatkowo będą oni musieli pokazać także negatywny wynik testu na COVID-19. To nie wymysł poszczególnych linii lotniczych, lecz decyzja administracji Joe Bidena. Na początku tygodnia USA ogłosiły, że na teren tego kraju będą mogli wjechać obywatele Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, ale tylko ci zaszczepieni.