Nie trzeba nakładać nowych podatków. Pieniądze na emerytury są w nieefektywnych programach socjalnych

Skoro rząd tak bardzo potrzebuje zastrzyku gotówki do budżetu, to powinien poszukać oszczędności w nieskutecznych programach socjalnych, które tak naprawdę nikomu nie służą. Zniesienie limitu 30-krotności to najgorszy sposób na finansowanie obietnic – uważają eksperci.

Podziel się Dodaj komentarz