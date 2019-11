PiS szuka miliardów. W rządzie są już scenariusze innych zmian w oskładkowaniu najlepiej zarabiających

Nie jest tajemnicą, że rozważane jest również podniesienie limitu. Z jednej strony dla budżetu byłby to mniejszy zastrzyk gotówki. Z drugiej zmiana dotknąłby mniejszą liczbę pracujących Polaków i przedsiębiorców. Byłby zatem lżejszy do przełknięcia dla przeciwników reformy.

Jak wynika z informacji money.pl, nie były to jednak tylko wewnętrzne wyliczenia. Polecenie, by je przygotować, przyszło "z góry".

Dokumenty w tej sprawie powędrowały od razu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pilotowało od początku projekt zmian. To na wniosek MRPiPS w ubiegłym roku propozycja zniesienia limitu znalazła się w planie konwergencji, czyli dokumentach finansowych wysyłanych do organów Unii Europejskiej. I to stamtąd powędrowała do projektu budżetu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych liczył potencjalne wpływy dla trzech scenariuszy: zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS oraz podniesienia go do poziomu 40- i 45-krotności.

Podniesienie limitu do poziomu 40-krotności średniego wynagrodzenia oznaczałoby, że składek nie będą płacić ci, którzy w ciągu roku zarobią ponad 170 tys. zł. A to by oznaczało, że dopiero osoby z pensją ponad 14 tys. zł mogłyby korzystać z tego przywileju.

Jednocześnie ZUS liczył potencjalne wpływy z podniesienia limitu do poziomu 45-krotności. To oznaczałoby, że limit powędruje do tych, którzy w ciągu roku zarabiają ponad 200 tys. zł (ponad 17,5 tys. zł miesięcznie).