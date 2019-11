Zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS to problem... dla ludzi PiS

PiS jednym ruchem sprawi, że tysiące "swoich" ludzi dostaną na rękę mniej. I to co miesiąc. Jednocześnie ich pracodawcy na ich zatrudnienie wydadzą zdecydowanie więcej.

Oficjalnie PiS przekonuje, że likwidacja limitu to zmiana tylko dla 350 tys. najlepiej zarabiających Polaków. Nie mówi za to, że to cięcie pensji w sektorze publicznym.

I to właśnie ZUS informował, że w 2018 roku dokładnie 369 tys. osób przekroczyło roczny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. "Zaoszczędzili" w sumie 8 mld zł na składkach, średnio po 20 tys. zł na głowę. Takie pieniądze trafiłyby do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdyby limitu nie było.

Co ciekawe, to właśnie ZUS wskazał, że stracą i ludzie na państwowej posadzie, i w prywatnych firmach. Z danych wynika, że około 267 tys. z tych osób pracuje w sektorze prywatnym. Reszta to już sektor publiczny. Jak wynika z danych money.pl, gdyby doliczyć do tego pracowników spółek skarbu państwa to w sumie dotkniętych zmianami byłoby prawie 100 tys. osób, które pracują dla państwa lub na styku biznesu i państwa.