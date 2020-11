Niedziela 6 grudnia z zakupami. Bujara gorzko: "Zwyciężyło lobby korporacji zachodnich"

Niedziela 6 grudnia tego roku ma być handlową. Przewiduje to projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oznacza to, że w grudniu możemy mieć trzy niedziele z handlem: planowo 13 i 20 grudnia 2020 r. i jedną ekstra. Właśnie 6 grudnia.

- Rząd bardzo się troszczy o wszystkie grupy zawodowe, ale okazuje się, że nie o pracowników handlu. Widać, że zwycięża lobby korporacji zachodnich, bo to one parły do takich rozwiązań - mówi smutno w rozmowie z money.pl Alfred Bujara, reprezentujący związkowców z "Solidarności".