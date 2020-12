Zakaz handlu. Morawiecki: grudzień to wyjątek i pozostanie wyjątkiem

- Niedziela handlowa 6 grudnia to wyjątek i pozostanie wyjątkiem. Miał na celu rozładowanie ruchu w handlu detalicznym, by liczba zakażeń była jak najniższa - zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

Obejrzyj: Rząd rozważa otwarcie sklepów 27 grudnia

Polskie weto

Premier - w odniesieniu do słów wicepremiera Gowina, który sugeruje, że polskie weto to złe rozwiązanie - podkreślił, że w ramach Zjednoczonej Prawicy są koalicjanci z Porozumienia i Solidarnej Polski, a w odniesieniu do tej kwestii "koalicjanci artykułują trochę odmienne zdanie".

- Staramy się być w porozumieniu, porozumieniu przez małe "p". Rozmawiamy z koalicjantami, po to by stanowisko Zjednoczonej Prawicy było wspólne. Oprócz kwestii merytorycznych to jest kwestia uzgodnień politycznych, ale to priorytet, bo Zjednoczona Prawica razem tworzy rząd. Będę robił wszystko, by tę jedność utrzymać - podsumował Morawiecki.