Morawiecki: toczymy walkę z kryzysem. Powstał nowy fundusz

Jak podkreślił, rządowy fundusz inwestycji lokalnych pozwoli już teraz ochronić miejsca pracy. - Polska ma drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Kontynuujemy programy wsparcia, po to, by inwestycje były widoczne z każdego domu w Polsce - dodał.

- Choć każde miasto i każda wieś ma różne potrzeby, to zasada naszego działania jest jedna, tą zasadą jest solidarność. Nowe drogi, nowe mosty, nowe wiadukty, obwodnice, zjazdy z autostrad i dróg eksrpesowych, to wszystko ma spowodować, że Polska będzie jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla przedsiębiorców. Przez to będą tworzone nowe miejsca pracy, a pracownicy będą mogli więcej zarabiać - stwierdził szef rządu.

- Wierzę, że będzie to doskonały program współpracy rządu z samorządem. To wielkie wyzwanie. Ja chciałbym się skupić na jednym ważnym wyzwaniu, by wydzielić fundusz dla wsi po-PGR-owskich, takich wsi, miejscowości jest kilkaset w Polsce - dodał minister i zapewnił, że trafi do nich 250 mln zł.