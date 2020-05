"Niefortunna wypowiedź". Premier rozmawiał z ministrem rolnictwa po jego apelu do nauczycieli

- Wystąpiłem również z apelem do Polaków, którzy pozostają bez pracy, nie mają prawa do zasiłku, czy też do młodzieży lub nauczycieli, którzy nie będą pracowali, żeby przez te kilka, kilkanaście dni popracowali u rolników - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w poniedziałek w radiu RMF FM.

Jak mówił, w tym roku zabraknie pracowników sezonowych do zbioru plonów. A to właśnie m.in. dzięki ich pracy "nauczyciele mieli co zjeść". O komentarz do tych słów został poproszony premier Mateusz Morawiecki.