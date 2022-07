Niegodność dziedziczenia. Kiedy zachodzi?

Czym jest niegodność dziedziczenia?

Podstawą określenia tego, czym jest niegodność dziedziczenia, jest Kodeks cywilny , a dokładnie artykuł. KC wskazuje, co się z tym wiąże. Celem uznania niegodności dziedziczenia jest niedopuszczenie do sytuacji, gdy osoba działająca przeciwko spadkodawcy dziedziczyłaby po nim.

Kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia?

Za niegodnego dziedziczenia może być uznany spadkobierca – ustawowy lub testamentowy, a nawet zapisobierca zwykły lub windykacyjny. Ponadto może być za niego uznany uprawniony do zachowku, nawet jeśli w danym stanie faktycznym taka osoba nie jest powołana do dziedziczenia i nie otrzymała żadnego zapisu w testamencie .

Kto może żądać uznania spadkobiercy za niegodnego?

Dodatkowo Sąd Najwyższy wskazuje szerokie grono osób, które mogą wystąpić z powództwem o stwierdzenie niegodności dziedziczenia. Każda osoba z kręgu spadkobierców ustawowych może to zrobić w przypadku, gdy w konkretnym stanie faktycznym nie zostałaby powołana do dziedziczenia.

Właściwie każdy, kto ma w tym interes majątkowy lub prawny, zgodnie z art. 929 Kodeksu cywilnego może żądać stwierdzenia niegodności dziedziczenia i wystąpić z takim powództwem do sądu. Mogą to być zatem:

Jak stwierdza się niegodność dziedziczenia?

Istnieją ścisłe ramy czasowe tego, kiedy można żądać uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Wskazuje na to art. 929 Kodeksu cywilnego. Z takim żądaniem można wystąpić do sądu w terminie:

Jakie konsekwencje niesie ze sobą niegodność dziedziczenia?

W przypadku dziedziczenia ustawowego w miejsce spadkobiercy niegodnego wejdzie spadkobierca powołany do dziedziczenia ustawowego w dalszej kolejności. Natomiast przy dziedziczeniu testamentowym do dziedziczenia może dojść tzw. spadkobierca podstawiony, zgodnie z art. 963 Kodeksu cywilnego. Gdyby było kilku spadkobierców testamentowych, to udział osoby niegodnej dziedziczenia może przypaść pozostałym spadkobiercom testamentowym w drodze przyrostu z art. 965 Kodeksu cywilnego. Może dojść także do dziedziczenia ustawowego. Czy wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia są tym samym? W wielu przypadkach można tak powiedzieć.