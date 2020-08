Niemcy: Czterodniowy tydzień pracy na ratunek zatrudnienia

Szef związku zawodowego IG Metall Joerg Hofmann proponuje, aby w nadchodzącej rundzie negocjacji układów zbiorowych uzgodnić czterodniowy tydzień pracy jako opcję dla przedsiębiorstw, by w ten sposób zapobiec redukcji zatrudnienia.

"Czterodniowy tydzień pracy byłby odpowiedzią na zmiany strukturalne w sektorach takich jak przemysł samochodowy. Umożliwiłoby to utrzymanie miejsc zatrudnienia w przemyśle, zamiast je likwidować", powiedział Hofmann gazecie "Sueddeutsche Zeitung".

Kiedy związek zawodowy IG Metall w 2018 roku przeforsował możliwość skrócenia czasu pracy pracowników do 28 godzin tygodniowo na okres do dwóch lat, pracodawcy w dużej mierze odmówili przyznania rekompensaty płacowej.

Niemniej jednak Hofmann nie dostrzega konfliktu z pracodawcami w odniesieniu do czterodniowego tygodnia pracy. Przedsiębiorstwa byłyby zainteresowane skróceniem godzin pracy zamiast zwolnień. "W ten sposób zabezpiecza się wykwalifikowanych pracowników i oszczędza na przykład koszty planu socjalnego", powiedział szef związku zawodowego IG-Metall.

Jak podało "Sueddeutsche Zeitung", ogłosił on, że mimo recesji będzie domagał się podwyżki płac w nadchodzącej rundzie negocjacji zbiorowych. Wezwał również rząd federalny do wydłużenia do 24 miesięcy okresu, za który wypłacane są świadczenia z tytułu skróconego czasu pracy.