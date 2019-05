Niemcy dołożą na armię 5 mld euro. Do żądań Trumpa i tak daleko

Niemcy zwiększą wydatki na armię o 5 mld euro, co oznacza, że łącznie na obronność przeznaczą 47 mld 320 mln euro w tym roku - podaje IAR. To poziom 1,38 proc. PKB. Niemieckie ministerstwo obrony podkreśla, że to największy wzrost wydatków na obronność w Niemczech od zakończenia zimnej wojny. Jednak to i tak za mało, by spełnić zobowiązania wobec NATO.

Niemiecki MON zapewnia, że wydatki na armię będą systematycznie zwiększane do 2024 r. Za pięć lat mają osiągnąć poziom 1,5 proc. PKB. Za takie podjeście niemieckim władzom obrywa się co i rusz od prezydenta USA Donalda Trumpa. Ten atakuje Berlin za to, że na obronność "nie przeznacza tyle pieniędzy ile powinien".

Obejrzyj: Tajna broń Amerykanów ma zabijać terrorystów

W 2014 r. państwa członkowskie NATO zobowiązały się do zwiększenia budżetów na wojsko do 2 proc. PKB do roku 2024 roku. Zarówno współrządząca w Niemczech SPD, jak i opozycja ten pomysł neguje. Władze twierdzą, że Niemcy wydają wystarczająco dużo w ramach wielu misji pokojowych i pomocowych.

Czytaj także: Andrzej Duda chce większych wydatków na wojsko

Jak podaje IAR, niemieckie media przyznają, że informacje o planowanych przez Berlin wydatkach na cele wojskowe nie spełnią oczekiwań ani Sojuszu, ani prezydenta USA Donalda Trumpa.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące