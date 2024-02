Niemcy mają problem. "Wskaźniki osiągnęły najniższe poziomy w historii"

O problemach niemieckiego budownictwa mieszkaniowego eksperci mówią od dłuższego czasu. Jesienią 2023 r. Instytut Badań Ekonomicznych podał, że ponad 22 proc. ankietowanych firm poinformowało o odwołaniu projektów w październiku, co stanowiło rekord. 48,7 proc. przedsiębiorstw stwierdziło brak zamówień. Dla porównania we wrześniu było to 46,6 proc., a rok wcześniej - 18,7 proc.