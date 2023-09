Niemcy podjęły decyzję. Będą ciąć wsparcie finansowe dla uchodźców

Decyzję o zmniejszeniu puli pieniędzy przeznaczonej na uchodźców Berlin motywuje rosnącą inflacją i spowolnieniem gospodarczym. W przyszłorocznym budżecie federalnym brakuje zresztą 20 mld euro, dlatego wstrzymanie finansowania pozwoliłoby podreperować sytuację finansową państwa. Innym argumentem za wstrzymaniem finansowania jest bezpośredni dostęp Ukraińców do niemieckiego systemu opieki społecznej.

Rzecznik federalnego Ministerstwa Finansów wskazał, że rząd wstrzyma też swój wkład w koszty opieki i integracji 1,08 miliona ukraińskich uchodźców. Rząd federalny obniży koszty pomocy uchodźcom do 1,25 mld euro rocznie od 2024 r. z 3,75 mld euro w tym roku.

Berlin latami wspierał kraje związkowe

Jak zauważył Reuters, od przełomu lat 2015-16 zwiększył się napływ uchodźców z Bliskiego Wschodu , którzy uciekali przed wojną i prześladowaniami. Agencja oszacowała, że przybyło w tym czasie do kraju nawet 1 mln osób.

Jednak od czasu inwazji Rosji na Ukrainę do Niemiec przybyło ok. 1 mln uchodźców tylko z Ukrainy. O połowę w stosunku do 2019 r. zwiększyła się też liczba uchodźców z innych krajów – wynika z danych Federalnego Urzędu Migracji i Uchodźców (Bamf), na które powołał się Reuters.