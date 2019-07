Niemcy podnoszą kindergeld i emerytury

Z dniem 1 lipca 2019 w RFN podniesiono stawkę zasiłku na dzieci tzw. kindergeld. Na pierwsze i drugie dziecko przysługiwać będzie miesięcznie 204 euro, to znaczy 10 euro więcej niż do tej pory. Stawka na trzecie dziecko wynosi obecnie 210 euro, na czwarte i dalsze dzieci 235 euro. Wiadomość ta nie jest dobra dla odbiorców świadczeń socjalnych, ponieważ podwyżka ta zniknie w ogólnej sumie zapomóg.

Od 1 lipca wzrosły także emerytury w Niemczech: we wschodnich landach o 3,91 proc., w zachodnich krajach związkowych o 3,18 proc. Tym samym poziom emerytur na obszarze byłej NRD wzrośnie do 96,5 proc. poziomu emerytur w starej RFN. Do roku 2024 ma on osiągnąć stopniowo 100 proc.