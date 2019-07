Niemcy wydają w Polsce. Zostawiają u nas miliardy złotych

Średnio każdy Ukrainiec podczas jednej podróży do Polski wydaje 799 zł. To aż o 59 proc. więcej od średniej dla wszystkich sąsiadów, która sięga 503 zł. Dla przykładu, statystyczny Niemiec wizytując Polskę wydaje zaledwie 497 zł, jednak spoglądając na to bardziej ogólnie - wszyscy Niemcy tylko w pierwszym kwartale tego roku wydali w Polsce blisko 4 mld zł. W tym samym czasie Ukraińcy zostawili u nas 1,6 mld zł.