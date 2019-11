Niemcy wprowadzili emeryturę podstawową. "W tej reformie są zwycięzcy, ale też przegrani"

" Znalezione rozwiązanie jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Bowiem wraz z emeryturami dla niepracujących matek oraz emeryturami podstawowymi pójdzie na to coraz więcej podatków, co już dzisiaj stanowi jedną czwartą budżetu federalnego. Teraz można sobie na to jeszcze pozwolić, ale na dłuższą metę trzeba uważać. Gdyż środki te potrzebne będą także na infrastrukturę, szkoły, zatrudnienie, młodzież i edukację, po prostu na przyszłość. Zabezpieczenie przed ubóstwem należy do systemu zabezpieczeń socjalnych, a nie do ubezpieczenia emerytalnego, które opiera się na dorobku życia oraz na tym, co ludzie wpłacili.

"Kończąc spór o emerytury, koalicja rządowa poczyniła duży krok, by uratować samą siebie. Udowadnia ona zdolność do działania i do kompromisów. Są to dwa warunki dla polityki sukcesu. Jeśli koalicja przestanie teraz umniejszać własne sukcesy, ma szanse na rozsądną drugą połowę swojej kadencji. Następnie trzeba skończyć z monotonią w politycznym środku. Chrześcijańscy demokraci i socjaldemokracja upodobnili się tak bardzo, że trudno ich odróżnić, co ma fatalne następstwa, bo prowadzi do umocnienia się skrajnych partii politycznych. Najbardziej korzysta na tym AfD. CSU i CDU muszą przede wszystkim spróbować odebrać AfD skrajnie prawicowy elektorat. Nie uda się to we współpracy z SPD, wiecznie domagającą się kompromisów".