Nowe słowo w Niemczech wywołuje furię. To samo dzieje się w Polsce

Niemcy masowo wysyłają skargi do urzędu ochrony konsumentów. Mają dość ukrywania podwyżek w coraz mniejszych opakowaniach. Shrinkflacja jest słowem, które doprowadza niemieckich konsumentów do szału. To efekt uboczny podwyżek cen żywności. Zamiast podnosić, przedsiębiorcy zmniejszają np. wagę produktu.