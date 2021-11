Niemcy wstrzymują certyfikację gazociągu Nord Stream 2

makar4 3 godz. temu zgłoś do moderacji 11 4 Odpowiedz

Jak by kogoś ze złości czy zazdrości nie skręcało, to Europa bez gazu z Rosji nie da rady? przynajmniej w najbliższych latach. Jak można polegać na dostawach gazowcami to akurat Europa ćwiczy. A po tym jak to Niemcy ogłosili to ceny gazu poszły w górę. Czy to komuś w Europie jest na rękę? To jest na rękę tylko tym za kałużą. Wysokie ceny to większe zyski z ich eksportu do Chin i mniej konkurencyjna ekonomika Europy. Zachlastamy się aby uprzykszyć życie Rosjanom. Uprzykszyć, bo oni to wytrzymają.