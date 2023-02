Niemcy zależne od Chin. Przy niektórych produktach w "krytycznym stopniu"

Pablo 43 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Obroty towarowe Polski jeśli chodzi o import za 2022 to na 1 miejscu Niemcy 342,9 mld zł na 2 Chiny 250,8 mld zł natomiast 3 włosi tylko 78,4 mld zł my to lepiej popatrzmy na siebie bo my jesteśmy tak samo zależni od chińskiej gospodarki