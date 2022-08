Niemieccy rolnicy mają dość. Protestowali przeciwko polityce klimatycznej UE

Mnbv 35 min. temu zgłoś do moderacji 16 7 Odpowiedz

No to napiszę coś mądrego, ale niekoniecznie poprawnego politycznie. Jedyny ratunek to podpisanie kontraktu na rosyjski gaz. Ja płacę za gaz w kuchni 40zl, a dwa lata temu 12 zł. Ciepło z sieci na poziomie 2700 na rok. W tym roku nawet nie dali nam nowej prognozy. Administrator powiedział że się boi. Nawet jeśli zamrożone będą ceny dla mnie, ale nie dla piekarza, masarza, sadownika, hurtownika, to i tak dostanę po kieszeni, jeśli chleb będzie za 20 zł. Mam do tego dzieci które rosną. Sobie nie kupuję butów, ale im muszę. Obecnie ubrania są okropnie drogie, a na dodatek to szmaty , jakość na poziomie 0. Jak do tej pory rząd wydał 25 miliardów na pomoc uchodźcom, oprócz kasy do kieszeni na leczenie, szkołę, darmowe leki, oprócz tego oddał sprzęt wojskowy i amunicję za 60 miliardów złotych. Teraz rząd podnosi podatki, opłaty, daniny i wprowadza nowe, bo pożycza pieniądze z różnych banków innych państw, co działa jak lichwa. Tak ma być. Wielki reset nie może wprowadzić nowego porządku świata bez uzasadnienia, ale jak widać, magiczne sztuczki iluzjonistów nadal działają jak w średniowieczu. Zastanówcie się czy warto umrzeć za wolność ich, czyli przyłożyć rękę do wojny USA robionej na terenie ukry.