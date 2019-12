Niemiecki przemysł tnie produkcję. Ekonomiści zawiedzeni

Choć średnia prognoz zakładała miesięczny wzrost produkcji o 0,1 proc., ekonomiści PKO BP nie wierzyli, że będzie na plusie. W porannym komentarzu, jeszcze przed publikacją przyznali, że dane mogą zaskoczyć in minus, na co wskazuje słaby odczyt zamówień w niemieckim przemyśle za ten sam okres.

"Oznaczałoby to, że mimo ucieczki przed techniczną recesją, niemiecki przemysł pozostaje pod presją" - wskazują eksperci.

Przypomnijmy, że w trzecim kwartale PKB Niemiec wzrósł 0,1 proc. w porównaniu z drugim kwartałem . Gdyby wskaźnik zszedł poniżej zera, jak prognozowało wielu ekonomistów, można byłoby mówić o recesji. Byłby to bowiem drugi kwartał na minusie z rzędu.

Hamowanie niemieckiej gospodarki nie jest tylko problemem naszych zachodnich sąsiadów. To też problem całej strefy euro, szerzej Europy, ale też Polski. Dla nas Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym. To kraj, do którego wysyłam najwięcej towarów i skąd najwięcej sprowadzamy.