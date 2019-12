gospodarka Jacek Frączyk 1 godzinę temu

W gospodarce Niemiec coraz gorzej. Fabrykom w Polsce też się dostanie

Zamówienia dla niemieckiego przemysłu spadły w październiku o 5,5 proc. rok do roku. To gorzej od oczekiwań ekonomistów i gorzej niż we wrześniu. Ucierpią nie tylko fabryki w Niemczech, ale też ich podwykonawcy w Polsce.

