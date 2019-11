Niemieckie fabryki w Polsce tną produkcję. Zamówienia ostro w dół

To, że w kluczowej dla polskiej gospodarki branży zaczyna dziać się źle, potwierdzają najnowsze badania koniunktury przemysłowej GUS. Wśród ankietowanych w kraju przedsiębiorstw motoryzacyjnych - czyli zarówno produkujących części, jak i całe samochody - o 7,3 proc. więcej firm wykazało w listopadzie spadek produkcji niż jej wzrost. Co więcej, o 10,4 proc. więcej było firm, które wskazały, że ich bieżący portfel zamówień spada niż tych, których zamówienia rosły.

Tak złych wyników w tej branży nie odnotowano od stycznia 2013 roku. A to był, przypomnijmy, drugi najgorszy rok dla naszej gospodarki w tym wieku - po 2001 roku.

Jeszcze gorsze w badaniach GUS były odpowiedzi na pytania o zagraniczny portfel zamówień w przemyśle motoryzacyjnym na najbliższe trzy miesiące. Tu pesymistyczne oczekiwania ma o 14,8 proc. więcej firm niż jest optymistów. To najgorzej od grudnia 2012.

Motoryzacja to po sektorze spożywczym największy dział produkcji przemysłowej w Polsce, wytwarzający w tym roku 12,1 proc. produkcji sprzedanej przemysłu. Dokłada więcej wartości dodanej niż przemysł spożywczy. Jej problemy odbiją się z całą pewnością na PKB, dochodach budżetu państwa, a w konsekwencji mogą się odbić na planach wydatków socjalnych rządu.

Emisja CO2 w Unii kosztuje

Co więcej, problem dotyczy nie tylko motoryzacji, ale też produkcji metali. Ta przytłoczona kosztami, jakie w UE trzeba płacić za emisję dwutlenku węgla i związanymi z tym kosztami energii, ostatnio zwija się z Polski. Hinduski koncern Arcelor Mittal wygasza wielki piec w krakowskiej hucie .

Premier Mateusz Morawiecki wskazuje na restrykcyjną politykę Unii w sprawie CO2. O wiele bardziej restrykcyjną niż ma reszta świata. Przedsiębiorca pokroju Mittala ma poważny argument, by wyprowadzić swoje fabryki poza UE na Ukrainę, Białoruś, do Turcji.

Według badań GUS sektor produkcji metali miał we wrześniu, październiku i listopadzie największy spadek zamówień od trzech lat. Przewaga firm, które zgłaszają spadek zamówień nad tymi, które tego nie obserwują, wynosi w listopadzie 16,8 proc. To nieco lepiej niż w październiku i wrześniu, ale nadal poziom jest bardzo niski. Branża metalowa oczywiście nie zależy w całości od motoryzacyjnej, ale jest to jej istotny klient.