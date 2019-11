Polscy eksporterzy obawiają się zastoju niemieckiej gospodarki

Z danych GUS-u wynika, że polski eksport do Niemiec za trzy kwartały 2019 roku wyniósł 48,1 mld euro – podaje "Rzeczpospolita". To o 3,3 proc. więcej, niż w tym samym czasie rok wcześniej. Dla porównania: do Czech, będących drugim najchętniej wybieranym krajem przez przedsiębiorców z Polski, eksport wyniósł 10,6 mld euro.