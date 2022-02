To wyraźnie gorsze statystyki niż te opublikowane miesiąc wcześniej przez niemiecki urząd statystyczny. Wtedy miesięczna dynamika była na plusie 0,3 proc., a roczny spadek był niemal o połowę mniejszy (2,2 proc.).

Negatywnego zaskoczenia najnowszymi danymi z Niemiec nie kryją ekonomiści. Średnia prognoz zakładała bardziej optymistyczny wydźwięk. Spodziewano się miesięcznej poprawy w statystykach o 0,4 proc. i nieco mniejszego spadku rok do roku - o 3,6 proc.

Wrażliwy niemiecki przemysł

W komentarzu do najnowszych danych wskazują, że gorsze statystyki wynikają ze zmniejszenia dynamiki produkcji w budownictwie . Przeciwny wpływ miała wyższa dynamika produkcji w przetwórstwie i energetyce.

Dostrzegają też pozytywne sygnały. "W danych na uwagę zasługuje również utrzymujący się od 4 miesięcy wzrost produkcji w kategorii 'produkcja pojazdów silnikowych, przyczep i naczep'. Jest to dział, który został szczególnie dotknięty przez bariery podażowe, stąd utrzymujący się wzrost produkcji w tej kategorii wskazuje naszym zdaniem na zmniejszające się bariery podażowe " - oceniają eksperci CA.

Agencja Reuters zwraca uwagę na to, że niemiecka gospodarka rozwinęła się w ubiegłym roku o 2,8 proc., w porównaniu do 7 proc. w sąsiedniej Francji. To obnaża wrażliwość Niemiec na wąskie gardła w łańcuchu dostaw, hamujące sektor przemysłowy, który ma kluczowe znaczenie.